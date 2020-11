Passageiros nos aeroportos nacionais diminuem 69% em setembro, avança INE

Os aeroportos nacionais registaram um movimento de 1,9 milhões de passageiros em setembro, um decréscimo de 69%, depois de em agosto a queda ter sido de 65,9%, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo referentes a setembro deste ano, registou-se, em setembro, uma inversão da tendência de recuperação no movimento de passageiros nos aeroportos do país.

No mês em análise, registou-se o movimento de 1,9 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), representando uma diminuição de 69%, face ao mesmo período do ano passado, depois de quebras de 65,9% em agosto e 79,5% em julho.