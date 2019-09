Passageiros pagam bilhetes de autocarro para Lisboa e ficam em terra

Pelo menos oito passageiros que viajavam, no passado domingo à tarde, do Algarve para Lisboa foram impedidos de embarcar no autocarro de ligação, na estação rodoviária de Albufeira. A viagem, que tinha como destino a estação do Oriente, em Lisboa, foi interrompida devido à falta de lugares.O grupo de passageiros em causa tinha comprado os bilhetes online e também nos postos de venda, com vários dias de antecedência."Há um desrespeito total pelos passageiros, ninguém pediu desculpas" explicou aoMaria Eduarda, uma das passageiras lesadas. Na companhia do marido entrou no autocarro em Monte Gordo, por volta das 15h50, e na mudança de transporte já prevista em Albufeira foi obrigada a ficar em terra, com mais sete passageiros.A mulher que se dirigia para Lisboa escreveu no livro de reclamações da empresa Rede Nacional de Expressos (RNE), e também a GNR tomou conta da ocorrência."Um passageiro disse-me que não era a primeira vez que acontecia em Albufeira", contou Maria, sublinhando que as pessoas "têm de ser tratadas com dignidade". Seis passageiros acabaram por conseguir chegar na madrugada de segunda-feira a Lisboa, mas um casal não teve espaço para viajar e ficou em Faro."Não pretendo dinheiro, mas isto não pode acontecer a outras pessoas". Entretanto, Maria Eduarda apresentou ainda uma reclamação online junto da transportadora.contactou a RNE mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.