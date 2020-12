Passageiros vindos do Reino Unido sem teste à Covid-19 'entopem' aeroporto de Faro

Na noite desta segunda-feira, no seguimento das restrições impostas à circulação de voos de e para o Reino Unido, - devido à nova variante do coronavírus detetada em território inglês, - registou-se uma 'enchente' no Aeroporto de Faro de passageiros que não tinham feito antecipadamente teste à Covid-19, o que causou longas filas de espera (de mais de duas horas) no local onde podem ser feitos os testes ao novo coronavírus.A chegada de três voos quase em simultâneo, vindos do Reino Unido, com "entre 50 a 60 passageiros" cada um, resultou num 'entupimento' nos acessos ao local onde é feito o teste PCR ao novo coronavírus. AO CM chegaram vários relatos de passageiros irritados com o tempo de espera elevado e com o facto de serem confrontados com a necessidade de ter de pagar o teste à Covid-19.Ao que apurou o CM estavam, à noite, em funcionamento, três postos de teste à Covid-19 no Aeroporto de Faro.Ao CM, fonte oficial da ANA Aeroportos explica que "a chegada de passageiros sem deste Covid-19 ao aeroporto de Faro, de forma massiva, causou constrangimento e maior demora neste procedimento".A mesma fonte adianta que a "ANA está, em conjunto com as restantes autoridades, a trabalhar para melhorar as condições e diminuir o desconforto dos passageiros".