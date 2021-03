A ministra da Saúde disse esta segunda-feira que o certificado de vacinação, cuja proposta deverá ser apresentada neste mês pela Comissão Europeia (CE), vai permitir “retomar a normalidade” do quotidiano dos europeus “nas melhores condições possíveis”. “Hoje, mais do que nunca, impõe-se uma abordagem comum nos movimentos dos nossos cidadãos em segurança”, afirmou Marta Temido, após reunião remota com os ministros da Saúde dos 27 Estados-membros da União Europeia, à qual presidiu, a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.









As afirmações surgem após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter escrito, na rede social Twitter, que a CE vai apresentar ainda em março uma proposta legislativa para criar um livre-trânsito digital que permita aos cidadãos retomarem as viagens em altura de pandemia, desde que comprovem ter sido vacinados ou estarem recuperados da doença. Questionado sobre o mesmo tema, porém, o porta-voz principal da CE, Eric Mamer, notou que “serão necessários pelo menos três meses para fazer o trabalho técnico, a começar de agora, ficando [esse documento digital] em vigor após três meses, se tudo correr bem”, ou seja, em junho. “Mas isso requer que os Estados-membros atuem rapidamente”, acrescentou.

A ideia de criar um certificado que permita a retoma das viagens na Europa e Espaço Schengen começou a ser abordada no início do ano, por iniciativa do primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e foi apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa. Tem sido defendida por países com maior mercado turístico.