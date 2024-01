‘Passe único’ para viagens de Viana do Castelo ao Porto

O ‘passe único’ para viagens entre Viana do Castelo e Porto está a ser estudado pelas Comunidades Intermunicipais da Área Metropolitana do Porto. A novidade foi dada por Luís Nobre, presidente da Câmara de Viana do Castelo, ao ‘JN’, defendendo a necessidade de facilitar a mobilidade dos utentes regulares que se têm queixado do aumento dos preços das deslocações, que este ano chegam aos cerca de 200 euros mensais.









Segundo o autarca, o ‘passe único’ que se encontra em estudo pode vir a ser intermodal e permitir que os utilizadores utilizem os três sistemas de transporte. Atualmente, a autarquia atribuiu um cartão residente, com um apoio de 40% a quem faz no mínimo 15 idas e voltas ao Porto.