Ex-primeiro-ministro vai lecionar o curso de Economia no ano letivo de 2018-2019.

16:41

Pedro Passos Coelho regressa à escola onde se licenciou em Economia mas, desta vez para lecionar com o estatuto de professor convidado catedrático.



Segundo confirmou o reitor das Universidades Lusíada de Lisboa e do Porto, Afonso Filipe Pereira d'Oliveira Martins, o ex-primeiro-ministro será professor do curso de Economia durante o próximo ano lectivo, função que acumulará com a docência no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), segundo avança o Jornal de Negócios.