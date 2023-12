D. Rui Valério, o novo patriarca de Lisboa, já se encontrou com vítimas de abuso sexual na Igreja Católica. “Existe da minha parte esta assertiva abertura para me encontrar com as vítimas. Estou a agendar o encontro com mais uma”, explicou o bispo à Rádio Renascença. O patriarcado não revelou quantos encontros já aconteceram, nem quando decorreram.









“Estou na frente da batalha”, não só para resolver o passado, mas também para construir o futuro”, vincou D. Rui Valério, acrescentando que todas as vítimas que aceitaram estão a ter acompanhamento psicológico.

O relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Católica, divulgado em fevereiro deste ano, revelou terem sido validados 512 testemunhos relativos a 4815 vítimas, conforma anunciou o pedopsiquiatra Pedro Strecht, da comissão independente que estudou os casos. “Não é possível quantificar o número total de crianças”, referiu na ocasião, uma vez que o contacto com a comissão era voluntário. As vítimas relatam um afastamento da Igreja enquanto instituição e da prática religiosa.