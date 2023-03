Patriarcado de Lisboa afasta quatro sacerdotes no ativo por suspeitas de abusos sexuais

O Patriarcado de Lisboa afastou quatro sacerdotes no ativo por suspeitas de abusos sexuais. O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, "determinou o afastamento preventivo" dos quatro sacerdotes depois da recomendação da Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis relativa à informação entregue pela Comissão Independente.Segundo o comunicado do Patriarcado de Lisboa, não há nenhuma acusação formal a nenhum dos sacerdotes que ficam "afastados do exercício público do seu ministério, enquanto decorrem todas as diligências dos seus processos".Em atualização