Patriarcado de Lisboa promete agir com "tolerância zero" conforme "grito do Papa Francisco"

O bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar prometeu este domingo que o Patriarcado de Lisboa vai agir com "tolerância zero" perante alegados padres abusadores de menores, conforme o "grito do Papa Francisco" e indicou que serão anunciadas medidas esta semana.

"A transparência total e a tolerância zero é o grito do Papa Francisco e, naquilo que diz respeito ao Patriarcado de Lisboa, nos próximos dias vamos agir em conformidade com isso", declarou Américo Aguiar em declarações à RTP e à Rádio Renascença durante a procissão do Senhor dos Passos, em Lisboa.

Américo Aguiar garantiu que "cada pessoa será colocada mediante aquilo que o quadro legal, civil e canónico a coloca" e sublinhou que, para o Patriarcado de Lisboa, "a prioridade são as vítimas e o seu sofrimento".