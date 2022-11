Patrões obrigados a deixar pais com filhos folgar ao fim-de-semana

O Supremo Tribunal de Justiça está a obrigar os patrões a darem folga ao fim de semana aos pais com filhos com menos de 12 anos, mesmo que não sejam famílias monoparentais.A notícia foi avançada, este sábado, pelo jornal Público que dá conta que a empregada de uma loja de roupa, a Primark, do Almada Forúm, que necessitava de folgar aos fins de semana, uma vez que o marido trabalhava por turnos, não lhe sendo possível pagar a uma ama ou pedir a algum familiar que tomasse conta deles.O Supremo Tribunal deu razão à trabalhadora e justificou a decisão afirmando que " O direito à conciliação da atividade profissional com a vida familiar e o direito à proteção da paternidade e maternidade estão inseridos na constituição".Também os supermercados e hipermercados estão a ser obrigados a dar folgas.O jornal avança ainda que para que as empresas ganhem em tribunal têm de provar que o trabalhador que pretende folgar aos fins de semana é indispensável e que a sua ausência compromete a empresa.