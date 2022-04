Além dos espaços onde a máscara continua a ser obrigatória (serviços de saúde, lares e transportes públicos), nos restantes locais as empresas não podem obrigar os trabalhadores a usar proteção individual.



"Essa imposição resultava da legislação em vigor. Mudando, voltamos à situação anterior, podem recomendar, mas não impor", disse ao CM Rita Garcia Pereira, especialista em direito do trabalho, explicando que "não há nenhum artigo [do Decreto-Lei nº 30-E/2022] que obrigue a usar máscara em permanência fora dos espaços onde é obrigatória".









