Patrões querem testes obrigatórios para trabalhadores não vacinados

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, defendeu esta sexta-feira a obrigatoriedade de testes nas empresas e que os mesmos sejam pagos pelos funcionários que não se tenham vacinado. Uma proposta que merece reprovação dos sindicatos.Segundo o representante dos patrões, "terá de ser, obviamente, uma diretiva emanada do Governo, porque sendo dada às pessoas a liberdade de não serem vacinadas, não se lhes pode dar a liberdade de, com esse seu ato, aumentarem a probabilidade de infetarem uma comunidade empresarial, seja ela qual for", referiu à Renascença.