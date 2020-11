'Patrulha Malvada' recolhe bens para bebés do Hospital São João no Porto

Três agentes da PSP do Porto, conhecidos como 'Patrulha Malvada', estão a organizar uma campanha de recolha de bens para os Bebés de S. João, um projeto de voluntariado que apoia famílias carenciadas de bebés que nascem no Hospital de S. João, no Porto, até que aqueles completem três anos de idade.

A campanha está a ser promovida em colaboração com o grupo ATrindade & Friends e com o Paranhos FC. "Consiste na oferta de fraldas (tamanhos 2 a 5), produtos de higiene (gel de banho, creme hidratante e creme muda-fralda) e toalhitas", indicam os agentes, que prestam serviço na esquadra de Cedofeita.





O projeto Bebés de S. João dá "especial atenção a famílias carenciadas, com gémeos, mães adolescentes e mães sós, e que sejam sinalizados pela Unidade de Ação Social", acrescentam. "Se cada um de vós oferecer apenas um destes artigos para bebé, conseguiremos certamente fazer a diferença!", concluem.

A 'Patrulha Malvada' já realizaram várias ações solidárias ao longo dos últimos anos. Os agentes Pedro Novais, João Mouteira e Marco Cardoso assumem-se pelo "profissionalismo acima de tudo, mas com alegria, solidariedade e humor à mistura".