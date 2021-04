'Patrulha Malvada' recolhe cadeiras de papa para Bebés de São João

Três agentes da PSP do Porto iniciam esta quinta-feira uma campanha de recolha de cadeiras de papa para a associação de apoio à maternidade Bebés de São João, que apoia as mães e seus bebés no período pré-natal, durante o internamento e até que o bebé complete três anos de idade.

"Esta associação tem necessidade de aquisição de pelo menos 10 cadeiras de papa para bebés, pelo que organizámos esta campanha. Assim, solicitamos a todos vós que, se tiverem cadeiras de papa e as queiram doar, bastará entrar em contacto connosco", explicam os agentes Pedro Novais, João Mouteira e Marco Cardoso, na página conjunta 'Patrulha Malvada', nas redes sociais.

Estes agentes, que já realizaram várias iniciativas solidárias ao longo dos últimos anos, têm realizado recentemente várias campanhas para ajudar a associação, integrada no Serviço de Humanização do Centro Hospitalar Universitário de São João. A Bebés de São João dá especial atenção a famílias carenciadas com gémeos, mães adolescentes e mães sós, entregando enxovais, alcofas, fraldas, carrinhos e cadeiras aos bebés que nascem naquele hospital do Porto e que sejam sinalizados pela Unidade de Ação Social.