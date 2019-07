Paulo Renato morre depois de concretizar sonho de conhecer Cristiano Ronaldo

Paulo Renato, o menino madeirense de apenas nove anos que tinha como sonho conhecer Cristiano Ronaldo, morreu na madrugada de terça-feira, vítima de cancro.A notícia foi avançada pela tia na rede social Facebook. "O meu anjo, o meu guerreiro, partiu. Já está no céu", escreveu. A criança lutava há cerca de quatro anos contra um cancro no pé que entretanto se metastizou e chegou a afetar-lhe os pulmões.A família do menino tinha iniciado uma campanha de angariação de fundos para a realização de um tratamento experimental na Alemanha com um custo de 90 mil euros. Não chegaram a viajar, mas foram conseguidos 8 mil euros. Uma campanha à qual Cristiano Ronaldo se associou, conhecendo Paulo Renato, no início de julho, durante uma visita à Madeira. Ofereceu-lhe umas sapatilhas autografadas e uma bola de futebol com dedicatória."Foi um guerreiro até ao fim", contou ao ‘Diário de Notícias da Madeira’ (DNM) a tia, Martinha Rebolo, crente de que depois de conhecer o ídolo, o menino permitiu-se ir. A tia explicou ainda que o valor angariado na campanha será doado a outras crianças com cancro. Ao, a tia do menino não quis fazer comentários: "Estou de luto."O funeral de Paulo realiza-se esta quinta-feira na Igreja Nova de São Martinho, no Funchal, às 13h00.Antes de conhecer Paulo Renato pessoalmente, Cristiano Ronaldo já lhe tinha enviado umas chuteiras e uma bola para um evento solidário realizado no início do mês de julho. O craque não conseguiu marcar presença nesse dia, mas foi conhecê-lo depois.Paulo Renato conquistou o 2.º lugar na edição de 2018 do concurso ‘Vou desenhar a minha dor’. Uma iniciativa que distingue trabalhos feitos por crianças hospitalizadas que traduzam a ‘dor’. A criança desenhou-se a chorar por não poder jogar à bola.Salvador, o menino de oito anos que lutava contra o cancro há três anos, morreu a 16 de julho. A criança ficou conhecida como ‘Super-Herói’. Não resistiu a um neuroblastoma, um cancro que afeta a glândula suprarrenal.Afonso Castanho faleceu no ano passado, aos 11 anos, depois de uma intensa luta contra o rabdomniossarcoma, um cancro de crescimento rápido, nos músculos. Chegou a fazer tratamentos na Alemanha.Leonor Afonso tinha apenas cinco anos quando perdeu a guerra que travava contra o tumor que tinha no rim direito. Morreu em 2014, um ano depois do diagnóstico. ‘Nonô’ ficou conhecida como "princesa guerreira da luz" e o seu caso emocionou o País.Natália Silva, a bebé de nove meses que sofre da mesma doença que a bebé Matilde Sande, vai começar o tratamento com o Zolgensma no dia 27.é o número de novos casos de cancro pediátrico, por ano, em Portugal, segundo as estimativas da associação Acreditar. De acordo com dados da entidade, a taxa média de sobrevivência é de 80 por cento.A leucemia Linfocítica (ou linfoide) Aguda é o cancro mais comum na infância, representando cerca de 30% do total de casos. Trata-se de um tumor nas células do sangue.O rabdomiossarcoma é também um cancro frequente nas crianças. Surge nas ‘partes moles’, atingindo sobretudo o pé. O cancro pode, no entanto, atingir outras partes do corpo não ‘moles’, como músculos.O linfoma não-Hodgkin é o terceiro tipo de cancro pediátrico mais comum. O linfoma é um termo genérico para classificar os cancros que se desenvolvem no sistema linfático.Os últimos dados nacionais de oncologia pediátrica são referentes a 2009, segundo a associação Acreditar. Os dados são apresentados por cada centro oncológico.