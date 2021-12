Pavilhão do Mar em Ponta Delgada acolhe vacinação à Covid-19 a partir de 10 de janeiro

O Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, Açores, vai acolher o reforço da vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 50 anos a partir de 10 de janeiro, revelou esta segunda-feira o secretário da Saúde.

Em declarações à agência Lusa, Clélio Meneses avançou que o processo de vacinação na ilha de São Miguel "vai passar genericamente para as Portas do Mar", onde se localiza o Pavilhão do Mar, a partir de dia 10 de janeiro, tanto para vacinação por agendamento como para a modalidade "casa aberta", que dispensa a marcação prévia.