Pavilhões de Lagoa, Portimão e Faro preparados para vacinação da Covid-19

"Foi-nos pedido que tivéssemos o centro de vacinação pronto no início de abril e nós cumprimos”, afirma ao CM Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa. A estrutura amovível foi colocada junto ao centro de saúde da cidade e ao auditório municipal, tendo capacidade para inocular 40 utentes por hora. Mas ainda não existe uma data para o arranque da vacinação em massa da população na região algarvia.





Além de Lagoa, existem outros concelhos que já dispõem de centros de vacinação aptos para abrir as portas. Portimão foi o primeiro a dispor de uma estrutura do género, desde 1 de março, funcionando no pavilhão da avenida Miguel Bombarda. Tem capacidade para vacinar 800 pessoas por dia.