Pavilhões deportivos e juntas de freguesia usados na vacinação contra a Covid-19

Juntas de freguesia, salões de festas, pavilhões municipais e outros espaços públicos podem vir a ser usados na campanha de vacinação da Covid-19, sobretudo onde há maiores aglomerados populacionais. Francisco Ramos, coordenador do Plano Nacional de Vacinação, vai esta sexta-feira reunir com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, para definir os detalhes da operação.



Os espaços estão a ser identificados mas o plano deverá seguir os moldes da vacinação contra a gripe sazonal que, embora gerida pelos centros de saúde, chegou a decorrer em espaços públicos assegurada por enfermeiros das Unidades de Saúde Familiar.





A questão levanta, contudo, preocupações ao nível dos recursos humanos, até porque na 1ª fase (prioritários), Francisco Ramos estima a inoculação de 50 mil portugueses por dia. Ao CM, o presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, Diogo Urjais, reconhece que "os sítios devem ser decididos localmente entre as USF, os ACES, as ARS e as autarquias" mas "vacinar em massa sem influenciar o funcionamento dos centros tem de ser considerada atividade extra ou então é necessário contratar mais profissionais, como enfermeiros de família".O reforço de meios humanos é também uma necessidade identificada por Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. "Nos primeiros 400 mil utentes não deverá haver dificuldades nos centros de saúde. Mas depois, quando for preciso vacinar seis ou sete milhões de pessoas com celeridade, será preciso criar outros pontos de vacinação, deslocar e até contratar enfermeiros", diz Rui Nogueira, lembrando não ser descabido integrar "os hospitais das Misericórdias e os privados" nesta campanha.

Cenários possíveis

A 1ª fase de vacinação deverá ocorrer em janeiro e fevereiro, num cenário otimista. Se houver atrasos na entrega das vacinas, as pessoas dos grupos prioritários só estarão vacinadas no final da primavera.



22 milhões de doses

O Governo contratualizou a aquisição de 22 milhões de doses. As primeiras serão as da Pfizer - no 1º trimestre devem ser entregues 1,5 milhões de doses. No entanto, ainda não se sabe quando chegam nem que quantidade vai ser distribuída no primeiro lote.