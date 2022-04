O PCP vai apresentar na Assembleia da República propostas para combater a falta de professores. Os docentes a contrato colocados a mais de 50 km de casa passariam a receber “complemento mensal de alojamento, correspondente a 50% do encargo efetivamente pago”. Em alternativa, estes poderão ter direito a “complemento de deslocação”, sendo reembolsados pelas passagens em transportes coletivos ou pelos quilómetros percorridos em viatura própria.





Os projetos de lei do PCP, a que oteve acesso, preveem que este ano sejam vinculados todos os professores com mais de 10 anos de serviço, e que a partir de 2023 entrem no quadro todos os que lecionam há mais de três anos. “Também defendemos que os concursos tenham caráter anual e que os docentes do quadro tenham possibilidade de concorrer a todas as vagas a concurso”, afirmou aoDiana Ferreira, deputada do PCP.