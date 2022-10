PCP de Braga critica alta velocidade

"Promete-se Braga-Lisboa em duas horas, mas nada se diz sobre Braga-Guimarães demorar em média mais do que hora e meia", indica a organização regional de Braga do PCP, após o anúncio de ligações ferroviárias de alta velocidade, feito há dias pelo Governo.

"O desenvolvimento de um projeto de ligação ferroviária de alta velocidade passando pela região de Braga deve necessariamente ser integrado numa perspetiva mais abrangente de reforço do transporte ferroviário e articulado com os investimentos que são urgentes realizar, nomeadamente a concretização da ligação ferroviária direta entre os concelhos de Braga e de Guimarães, conforme projeto de resolução entregue pelo Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República", refere aquela estrutura comunista.

"'Braga ficará a 2 horas de Lisboa', afirmou o ministro das Infraestruturas. Disse também que a ligação Porto-Lisboa demorará 1h15. Deduz-se assim que a viagem Braga-Porto demoraria, pelo menos, 45 minutos. No entanto, segundo os horários em vigor, o serviço Alfa Pendular já faz esta viagem em apenas 37 minutos!", ironiza o PCP. Para o partido, "o anúncio feito pelo Governo nada diz acerca destas ligações ferroviárias necessárias concretizar na região, limitando-se a adiantar intenções vagas sobre a alta velocidade, com datas longínquas e projetos cuja concretização depende não apenas de capacidades nacionais mas também de decisões políticas das autoridades espanholas".

O PCP bracarense critica ainda os autarcas das duas cidades minhotas: "Foram feitas declarações públicas pelos presidentes das câmaras municipais de Braga e Guimarães que alimentam em excesso as expectativas relativamente ao anúncio do Governo e nada dizem acerca do investimento na ferrovia na região e a sua articulação com o novo projeto de alta velocidade".

O Governo anunciou, na quarta-feira, que a ligação ferroviária entre Lisboa e Porto terá um tempo de percurso direto de 1h15, após 2030 e que a construção será feita de forma faseada.