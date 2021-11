PCP diz que eliminação da violência contra mulheres passa por combater desigualdades laborais

O PCP sustentou esta quinta-feira, por ocasião do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é necessário combater todas as manifestações de discriminação, violência e desigualdades que ainda persistem, incluindo em contexto laboral.

De acordo com um comunicado divulgado, os comunistas consideraram que "assinalar o dia para a eliminação da violência sobre as mulheres não é a evocação de efemérides, mas sim manifestar o apoio à luta das mulheres contra a exploração laboral, as desigualdades, discriminações e violências".

Este apoio, completou o partido, tem de estar "ancorado num vasto património de reflexão e proposta" ao nível do Parlamento Europeu (PE) e da Assembleia da República.