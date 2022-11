PCP exige esclarecimentos sobre suspensão do refeitório do hospital de Évora

O PCP exigiu este sábado esclarecimentos da administração do hospital de Évora sobre a suspensão da laboração no refeitório da unidade pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), já levantada, para "informar familiares" de utentes e profissionais.

Em comunicado, a Direção da Organização Regional de Évora (DOREV) do PCP reclamou "uma cabal informação" por parte do conselho de administração do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) para esclarecer "os familiares de quem recorre ou necessita daquele serviço".

"A recente intervenção da ASAE no HESE detetou várias irregularidades no funcionamento do refeitório do pessoal e dos utentes", levando ao encerramento do serviço, que "é explorado e gerido por uma empresa privada", realçaram os comunistas.

Sublinhando a "gravidade da situação", a DOREV do PCP considerou que "a administração do HESE não acautelou a verificação dos diversos procedimentos que salvaguardam os interesses de quem ali trabalha ou está internado".

"Este tipo de situações expõe aquilo que o PCP há muito tem afirmado e que é a necessidade de investimento público que garanta as condições de funcionamento e de resposta aos trabalhadores e aos utentes e não o caminho de privatização de serviços", disse.

Neste caso, acrescentou, está "o lucro e não o serviço prestado como prioridade".

A ASAE suspendeu, na quinta-feira, a laboração no refeitório do hospital de Évora, após detetar "irregularidades" durante uma ação de fiscalização direcionada à zona de confeção de refeições, na sequência de uma denúncia.

"Por terem sido detetadas irregularidades, foi determinada a suspensão da laboração no local para a necessária correção das situações anómalas, salvaguardando-se o fornecimento de refeições aos utentes do hospital", explicou então fonte da ASAE.

A suspensão da laboração no serviço de alimentação do HESE foi, entretanto, levantada pela ASAE e o refeitório voltou a funcionar às 18:20 de sexta-feira, segundo fonte do gabinete de comunicação e marketing da unidade hospitalar.