Uma batata-doce com 75 quilos? Sim! É o recorde do mundo e foi cultivada em Peniche

Um homem, de Atouguia da Baleia, Peniche, vai concorrer ao Guiness com o pé de batata-doce gigante, com 75 quilos.Adriano Faustino tenta encontrar a batata-doce gigante há três anos e 2020 foi o ano em que o homem consegue bater a marca de 37 quilos, o recorde do mundo.A batata levou cerca de 500 quilos de estrume por pé para conseguir atingir os 75 quilos."É um orgulho ter ultrapassado esta marca", admite o simpatizante da agricultura Adriano Faustino, que recorda que o atual recorde do Guiness está nas Canárias.