O bispo de Viseu pediu perdão pelos “abusos sexuais por parte de membros do clero”. Na Eucaristia no Dia de Oração pela Santificação dos Sacerdotes, D. António Luciano evocou “todo o tipo de mal causado ao próximo, principalmente aos que foram vítimas de abusos contra crianças, adolescentes, jovens, indefesos, pobres e adultos vulneráveis”.“Perdão, Senhor, perdão. Por tão graves pecados cometidos por bispos, sacerdotes, diáconos e responsáveis pela Igreja, perdoai-lhes, Senhor”, sublinhou. Recorde-se que D. António Luciano nunca condenou a conduta do padre Luís Miguel Costa, acusado de dois crimes sexuais contra um menor de 14 anos.