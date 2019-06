Pediatras apoiam vacinação gratuita da Meningite B

Para os médicos pediatras portugueses é "urgente uma tomada de decisão" a respeito da inclusão da vacina contra a meningite B no Programa Nacional de Vacinação (PNV).Apesar de ter sido considerada no Orçamento do Estado para este ano, a reformulação aguarda o parecer técnico da Direção-Geral de Saúde."A vacina contra a meningite B é atualmente a única forma de prevenir, eficazmente, esta doença devastadora", defende Gustavo Januário, infecciologista pediatra."Os efeitos da sua aplicação serão potencialmente visíveis a curto prazo", antevê o especialista. E a gratuitidade do plano vacinal revela-se um fator preponderante. "É inegável que alguns pais não têm simplesmente capacidade económica para adquirir esta vacina [custa 90 € por dose, são necessárias 3 doses] ", refere."Em Portugal, a vacina conjugada contra o meningococo do grupo C está incluída no PNV desde 2006, tendo levado à quase ausência de casos de doença causados por este grupo nos últimos anos", afirma aoo pediatra Paulo Oom. No ano passado, foram registados mais de 40 casos de meningite em Portugal: 77% da estirpe B.A Sociedade Portuguesa de Pediatria é ouvida esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Saúde sobre a inclusão da vacina contra o rotavírus, meningite B e o alargamento da terapêutica contra o HPV aos rapazes.Atualmente existem duas vacinas comercializadas contra o meningococo B. Apenas uma é aplicada abaixo dos 10 anos.A iminência de uma eventual decisão "tem aparentemente contribuído para uma descida da coberturas vacinal estimada no grupo etário em maior risco de infeção pelo meningococo B", defende Paulo Oom, pediatra.