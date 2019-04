Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pediatria critica administração do Hospital Garcia de Orta

Falta de médicos é resolvida em regime de prestação de serviços.

08:19

Anselmo Costa, diretor do serviço de Pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, criticou esta segunda-feira a administração hospitalar por estar a contratar pediatras em regime de prestação de serviços.



Segundo o médico, estiveram ao serviço, no sábado, dois especialistas, um dos quais foi clínico interno no Garcia de Orta e uma médica do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, que "não conhece os serviços, os hábitos e a forma de funcionar".



"Vir alguém chefiar uma equipa de um hospital que não conhece é uma solução que não é aceitável, que nunca propus e não quero validar", disse Anselmo Costa, que se encontra demissionário desde outubro do ano passado.



No final do mês passado, a Ordem dos Médicos (OM) alertou para o risco de a Urgência Pediátrica encerrar em alguns dias devido à falta de pediatras.



Nessa altura, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses revelou que existiam dias, em abril, em que a escala não estava assegurada.



Um destes dias foi o último sábado - terá sido esta a razão para a administração ter recorrido à contratação em regime de prestação de serviços.



Na semana passada, o Conselho de Administração do hospital garantiu que a Urgência tem mantido a qualidade, apesar de funcionar com serviços mínimos, ou seja, com apenas três médicos - dois especialistas e um interno.



Entretanto, a OM pediu ao hospital as escalas da Urgência Pediátrica deste mês, já que considera ainda existir o risco de o serviço ter de encerrar.