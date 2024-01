Os pedidos de enfermeiros para irem trabalhar para o estrangeiro dispararam 45 por cento em 2023. Dados da Ordem dos Enfermeiros revelam que no ano passado foram recebidos 1689 pedidos de declaração para efeitos de emigração, mais 527 do que no ano anterior.



Segundo a OE, os pedidos feitos durante 2023 correspondem a cerca de 60 por cento dos 2916 enfermeiros inscritos nesse ano.









