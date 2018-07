Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Nuno Santos vai representar Costa no velório e funeral de João Semedo

Antigo líder do BE morreu esta terça-feira depois de anos de uma batalha contra o cancro.

O primeiro-ministro vai fazer-se esta terça-feira representar no velório do ex-coordenador do BE João Semedo pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, e na quarta-feira, no funeral, pela ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.



Esta informação foi adiantada à agência Lusa por fonte oficial do Governo, numa altura em que António Costa se encontra na ilha do Sal, em Cabo Verde, na cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que termina na quarta-feira.



O funeral de João Semedo, que morreu esta terça-feira aos 67 anos, sairá quarta-feira, pelas 13h30, da Cooperativa Árvore em direção ao cemitério do Prado do Repouso, no Porto.



O velório do ex-coordenador bloquista realiza-se esta tarde, a partir das 17h00, na Cooperativa Árvore, no Porto.



Para lá de décadas de intervenção política, a atividade cívica de João Semedo foi multifacetada e incluiu, entre muitas outras, a participação nas campanhas de alfabetização pós-25 de Abril, a intervenção na Cooperativa Árvore, na direção do FITEI, na Universidade Popular e na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte.



O ex-coordenador do BE e médico teve uma vida marcada pela política e participação cívica, tendo as duas últimas lutas sido a despenalização da eutanásia e a defesa do Serviço Nacional de Saúde.



Depois de 30 anos de militância no PCP, João Semedo aderiu oficialmente ao BE a 04 de abril de 2007, apesar da aproximação ao partido já ter acontecido três anos antes, quando integrou, enquanto independente, as listas do BE às eleições europeias de 2004, a convite de um dos fundadores do partido Miguel Portas.



Após a saída de Francisco Louçã de líder do partido, entre 2012 e 2014, João Semedo assumiu a coordenação, em conjunto com a atual coordenadora, Catarina Martins, numa solução de liderança bicéfala que os bloquistas viriam a abandonar.



A batalha de João Semedo contra o cancro começou em 2015, quando renunciou ao mandato de deputado da Assembleia da República que exercia desde 2006.