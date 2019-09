Pedrógão Grande apoia bombeiros com bolsas de estudo, pagamento de propinas e isenção de IMI

O município de Pedrógão Grande criou 17 medidas de apoio aos bombeiros voluntários locais, que incluem refeições escolares, bolsas de estudo, pagamento de propinas, isenção de IMI e despesas com o lar da Misericórdia, foi esta quinta-feira anunciado.As medidas distribuem-se por diversas áreas, como habitação, educação, justiça, desporto, cultura e lazer, e constam de um regulamento aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal."O objetivo é estimular e reconhecer todos os que se colocam ao serviço da população, contribuindo, com isso, para o aumento do número de bombeiros no imediato e também no futuro", salienta um comunicado da autarquia do distrito de Leiria enviado à agência Lusa.Citado na nota, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande considera que estes apoios são um dever para "honrar, respeitar e estar gratos a estes homens e mulheres que se colocam em situações limite e em risco de vida"."Estas medidas são um reconhecimento e a demonstração de respeito, mas também um mecanismo de apoio à sustentabilidade do corpo de bombeiros, pois o número de efetivos tem vindo a descer ao longo dos anos", adianta.As iniciativas aprovadas contemplam bombeiros de todas as idades e com diferentes tempos de serviço."Com esta demonstração de respeito e, acima de tudo, gratidão, a Câmara Municipal de Pedrógão Grande visa criar condições para o reforço e continuidade do atual efetivo de bombeiros voluntários", frisa o autarca Valdemar Alves, eleito pelo PS.No setor da habitação, os bombeiros voluntários passam a ter apoio no arrendamento urbano, que poderá ir até 300 euros/ano, na recuperação e beneficiação de habitações, redução na taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) que poderá ir aos 100%, comparticipação das taxas ADENE (Agência de Energia), isenção de taxas administrativas, redução nas tarifas do abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos, e redução de 50% na taxa de recolha de resíduos sólidos urbanos.Na área social, o município isenta os "soldados da paz" de pagamento das refeições servidas nas escolas da rede pública, atribui bolsas de estudo, apoia no pagamento de propinas no ensino superior e na mensalidade a familiar residente no lar da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande.Os bombeiros podem ainda aceder gratuitamente aos complexos e equipamentos desportivos, e a espetáculos culturais promovidos pela câmara.De acordo com o regulamento, têm ainda direito a seguros pessoais e apoio jurídico em situações ocorridas em serviço.