Fundo de apoio às populações aposta em projetos para valorizar Pedrógão Grande

Por Lusa | 14:33

O Fundo de Apoio às Populações afetadas pelos incêndios de 2017, gerido pela Fundação Gulbenkian, aposta em projetos que reforcem as instituições locais, valorizem o potencial humano e procurem combater o isolamento na região.

Depois do apoio à reconstrução de habitações com 1,4 milhões de euros, a prioridade do Fundo de Apoio às Populações e à Revitalização das Áreas Afetadas pelos Incêndios procura agora trabalhar no bem-estar da população e no reforço da capacidade das organizações locais.

"É o que vai ficar depois de os fundos desaparecerem. Quem cá fica são estas organizações [locais] e queremos deixá-las mais capacitadas e mais fortes para ajudar" as comunidades, sublinhou a diretora do Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Humano, Luísa Valle, que falava durante esta manhã de sábado, na sede da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande.