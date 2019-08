Pedrógão Grande recupera ribeiras após vaga de incêndios

Pedrógão Grande foi o primeiro concelho a ser afetado pela vaga de incêndios de 2017. Atualmente está a ser recuperado através de um novo projeto que utiliza a engenharia natural como principal técnica de intervenção na recuperação dos danos causados pelos incêndios.Após um investimento superior a 16 milhões de euros, financiado pelo Fundo Ambiental, foram recuperadas as ribeiras de Frades e de Pera. Os produtos locais, as árvores queimadas e os ramos secos são alguns dos recursos naturais utilizados neste processo, que começou em novembro de 2018 e terminou em junho deste ano.O material lenhoso, para além de suportar as margens das ribeiras, impede que as chuvas transportem terra e cinzas no seu leito. Foi recuperada a biodiversidade da fauna e flora e os animais começaram a regressar aos seus habitats. "Isto são nichos ecológicos e as linhas de água são extremamente importantes neste concelho", frisa Sofia Carmo, técnica superior de ambiente da autarquia de Pedrógão.Mais de 300 pessoas envolveram-se na iniciativa desenvolvida pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Com os trabalhos quase finalizados, está em vista a recuperação de mais 21 municípios na região Centro, focados na recuperação de rios e ribeiras afetadas por incêndios.