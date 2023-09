Peixes mais pequenos são uma das consequências do aquecimento da água do mar resultante das alterações climáticas. O alerta parte de um estudo, publicado na revista ‘Science’, realizado por 17 universidades mundiais, liderado por investigadores britânicos que apontam para uma redução expressiva do tamanho do salmão, no Alasca, ou da raia-espinhosa, do Atlântico Norte.









