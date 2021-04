"Pela Vida, Contra o Cancro": iniciativa do município de Tondela junta o desporto à solidariedade

O município de Tondela está a organizar no próximo dia 2 de maio, Dia da Mãe, um evento que junta o desporto à solidariedade e aos afetos."Pela Vida, Contra o Cancro" é o nome da iniciativa que conta com a parceria da Liga Portuguesa Contra o Cancro e que se realiza no dia em que decorreria a IV Meia Maratona Internacional de Tondela - Ecopista do Dão (cancelada devido à Covid-19).A inscrição é feita online e é gratuita. Os participantes inscritos - com mais de sete anos de idade - recebem um Kit com uma tshirt técnica, dorsal e brindes diversos.Depois é pedido que realizem um momento de atividade física à sua escolha, junto ao seu local de residência.