Pelo menos 127 idosos com mais de 70 anos tomam vacina da Covid-19 polémica

Pelo menos 127 pessoas com mais de 70 anos receberam a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, em Portugal. A imunidade da farmacêutica deve, contudo, ser administrada apenas a pessoas com menos de 65 anos, segundo recomenda a Direção-Geral da Saúde (DGS).O último relatório semanal do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção das Doenças revela que no grupo etário dos 70 aos 79 anos houve 99 idosos a tomar esta vacina – desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido – a maior parte (79) na última semana. Entre as pessoas com mais de 80 anos foram administradas 28 doses – duas dezenas receberam a imunidade da AstraZeneca na última semana.Para o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, a decisão "não levanta qualquer problema". "A norma da DGS é bem clara ao indicar que na ausência de uma outra vacina a pessoa deve ser vacinada com a AstraZeneca. E esta é a explicação provável para esses 127 casos", afirmou ao Correio da Manhã. A Ordem dos Médicos considera que esta vacina deve, em Portugal, ser recomendada às pessoas mais velhas. "Deve, por isso, ser alterada a norma da DGS, tal como aconteceu em outros países, como a Alemanha", disse o responsável.Os dados indicam ainda que, do total de vacinas recebidas desta farmacêutica, 39% são mantidas em reserva estratégica. Assim, nas oito primeiras semanas do ano, chegaram ao País 177 600 doses da AstraZeneca, mas apenas 109 463 foram administradas, ou seja, 61% do total. Para Miguel Guimarães, esta "situação resulta de não estar a ser indicada para os idosos e, portanto, é guardada".As pessoas do concelho de Amares que se encontram acamadas vão ser vacinadas nas suas próprias casas contra a Covid-19, evitando deslocações. Informação foi avançada pelo presidente da autarquia, Manuel Moreira.Perto de 6 mil pessoas já têm a vacinação completa contra a Covid-19 no distrito de Bragança, onde foram administradas mais de 23 mil vacinas, entre a primeira e as duas doses previstas, informou a Unidade Local de Saúde do Nordeste.O secretário da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, esclareceu ontem que o plano regional de vacinação contra o novo coronavírus não vai ser alterado, apesar dos atrasos na chegada das vacinas ao arquipélago açoriano.A Câmara Municipal do Porto aprovou uma proposta que recomenda ao Governo e à task-force do Plano de Vacinação que pessoas com deficiência e respetivos cuidadores sejam considerados prioritários e incluídos na fase atual.A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, avisa que outros países poderão seguir o exemplo da Itália e bloquear as exportações de vacinas da Covid-19. Disse ainda esperar reforço na entrega de vacinas no 2º semestre.