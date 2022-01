Pelo menos 25 pessoas ficaram desalojadas na sequência da expansão do metro de Lisboa no bairro da Madragoa. Cinco lojas vão ter de fechar na sequência das obras do metropolitano.As obras da nova linha circular que ligará o Rato aos Cais do Sodré.Segundo apurou afoi dada a opção aos moradores de receberem dinheiro ou uma habitação para o realojamento. Uma moradora revelou ainda que "a indemnização foi boa e que tudo foi bem organizado", não demonstrando desagrado perante a situação ocorrida.