Pelo menos 30 voos cancelados esta segunda-feira no aeroporto de Lisboa

Depois de um fim de semana de caos no aeroporto de Lisboa, a semana avizinha-se difícil para quem chega e parte da capital portuguesa.De acordo com a informação disponibilizada pela ANA - Aeroportos de Portugal no seu site, foram canceladas pelos 14 partidas e 16 chegadas, num total de 30 voos afetados a partir do aeroporto Humberto Delgado.

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, voltou este domingo a viver um dia caótico, com milhares de passageiros a serem afetados por cancelamentos e atrasos. Os números revelados pela ANA indicam o cancelamento de 38 voos no dia de este domingo (20 chegadas e 18 partidas), elevando o total no fim de semana para 103 anulações. Mas no site da empresa o número de voos cancelados no domingo era maior, atingindo os 53 (28 chegadas e 25 partidas).



Os problemas observados em Lisboa estão a ser vividos em vários aeroportos nos Estados Unidos e na Europa.

Na origem destas situações estão falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes, nomeadamente climáticos, relacionados com a covid-19 ou com imprevistos, como é o caso do rebentamento do pneu de um jato particular que encerrou por algumas horas a pista do aeroporto de Lisboa, na tarde desta sexta-feira.