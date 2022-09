O Tribunal Constitucional (TC) julgou inconstitucional a norma que agravava as penas para quem desobedecesse às regras de confinamento. O acórdão refere que o Governo não estava autorizado para legislar sobre crimes e penas.Em causa está o nº 6 do artigo 43 do decreto 2-B/ 2020: o decreto regulamentava a prorrogação do Estado de Emergência e referia que a desobediência levaria ao agravamento da pena em um terço.