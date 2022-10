O valor médio da pensão de velhice dos homens fixou-se, o ano passado, em 657,03 euros, quase o dobro das mulheres, que se ficaram por uma média de 372,62 euros. A informação foi incluída pelo Governo no relatório do Orçamento do Estado para 2023 e reconhece “um agravamento das disparidades de género nas pensões”.









Ver comentários