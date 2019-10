Pequenos gestos do 'bebé sem rosto' emocionam família

Rodrigo, que completou esta segunda-feira três semanas de vida, continua internado, com prognóstico reservado, no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. "Estamos todos com ele", garante a madrinha, Tânia Contente.O menino está nos Cuidados Paliativos de Pediatria, num quarto isolado, e é acompanhado por uma equipa médica multidisciplinar, sobretudo especialistas em Neonatologia.A família emociona-se com os pequenos gestos de Rodrigo. "Às vezes parece que me está a apertar a mão porque sabe que sou eu", confidencia a madrinha Tânia. É um dos principais apoios de Marlene e David, os pais do bebé, que acompanham o filho noite e dia.A família só espera "que seja feita justiça" pelo pequeno Rodrigo, que nasceu a 7 de outubro, sem nariz, olhos e parte do crânio. Malformações nunca foram detetadas pelo obstetra Artur Carvalho nas três ecografias.Entretanto, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) esclareceu ontem que não tem qualquer convenção com a clínica Ecosado, onde o obstetra Artur Carvalho fez as ecografias do bebé que nasceu com malformações. A ARSLVT diz ainda que continua a investigar a clínica, dada a existência de indícios da prática de "irregularidades".