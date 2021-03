Percentagem de mortes atribuída à Covid-19 desceu na última quinzena de fevereiro

A percentagem de mortes em Portugal atribuídas à covid-19 desceu entre 08 e 21 de fevereiro para cerca de metade da percentagem verificada na quinzena anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O número de mortes associadas à covid-19 entre 25 de janeiro e 07 de fevereiro tinha-se situado acima dos 40% do total de óbitos, mas nas duas semanas seguintes foi descendo até se situar nos 21,7% do total na semana de 15 a 21 de fevereiro, em que morreram 2.824 pessoas, mais 696 do que a média para o mesmo período nos últimos cinco anos.

Entre 08 e 14 de fevereiro, morreram 3.349 pessoas, 31,6% das quais com covid-19, mais 175 do que a média para essa semana nos anos de 2015 a 2019.

Das 6.173 pessoas que morreram entre 08 e 21 de fevereiro, 74,3% tinham 75 anos ou mais e o maior aumento de mortalidade (21,6% em relação à média para o mesmo período dos últimos cinco anos) aconteceu entre as pessoas com 90 anos ou mais.

A maior parte das mortes concentrou-se nas regiões da Área Metropolitana de Lisboa (29,5%), Norte (27,6% do total) e Centro (25,3%).

Comparando com os outros países europeus, Portugal foi o que apresentou mais excesso de mortalidade entre 11 e 24 de janeiro.

A semana de 18 a 24 de janeiro foi a pior neste aspeto, com mais 80% de mortes do que a média para o mesmo período de 2015 a 2019.

A percentagem de mortes a acontecer em hospital foi praticamente a mesma (65,3%), apenas mais uma décima percentual que na quinzena anterior.