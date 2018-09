Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perda de peso eficaz não depende do exercício físico

São muitos os clínicos que defendem que a perda de peso eficaz tem de estar sempre aliada à prática desportiva.

Por Francisca Genésio | 09:24

São muitos os clínicos que defendem que a perda de peso eficaz tem de estar sempre aliada à prática desportiva, mas a especialista em medicina natural integrativa Alexandra Vasconcelos tem uma opinião diferente. "Para perder peso não é absolutamente necessário aliar o exercício físico. No entanto, a atividade física diária é essencial no regime ‘paleo’", justifica a naturopata, realçando a "melhoria dos indicadores gerais de saúde, tanto físicos como emocionais" com a prática desportiva.



Entre os alimentos desaconselhados no regime estão os laticínios. Há vários estudos que ligam a inflamação muscular ao consumo de produtos lácteos, como o leite e derivados. Por outro lado, um dos alimentos privilegiados na lista "aprovada" da dieta são os ovos. O regime paleolítico desaconselha também o consumo elevado de hidratos de carbono.



"Muitos estudos apresentam resultados conclusivos deste regime em doentes diabéticos, com doenças autoimunes, cancros, e tantas outras doenças que apareceram nos últimos anos", explica a especialista.



Associada a cansaço e falta de energia

A dieta ‘paleo’ tornou-se popular pela eficácia na perda de peso, mas o regime pode criar alguns problemas que podem interferir com o bem-estar. Quem segue esta dieta pode sentir-se mais cansado e com falta de energia devido à ausência de hidratos de carbono na alimentação, o que retira energia. É por isso recomendável que seja seguido por um profissional e realize exames.