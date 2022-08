Leia o artigo completo na MÁXIMA

Em entrevista por e-mail - encontra-se numa viagem de trabalho e dormiu poucas horas – Valter Marques, 35 anos, jornalista, mostra-se disponível para nos contar sobre aquela que diz ter sido a sua maior dor, a maior prova de resistência que passou na vida. Com 26 anos, em novembro de 2013, Valter perdia o seu irmão mais velho, o seu amigo, o seu companheiro, o cúmplice de todas as aventuras, do qual tinha apenas um ano e vinte dias de diferença, e com quem viveu o epítome da cumplicidade. Igor tinha 27 anos quando perdeu uma batalha contra uma doença oncológica, depois de uma luta de sete anos, onde foi sujeito a duas cirurgias e dezenas de tratamentos de quimioterapia.