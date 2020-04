Peregrinação a Fátima "só quando for seguro"

Depois da mensagem do bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, a pedir aos peregrinos para ficarem em casa no 13 de maio, agora é o presidente da comissão distrital de Proteção Civil de Santarém, Miguel Borges, a "reforçar o pedido" para que "adiem a sua peregrinação para quando for seguro para todos".

"Sair de casa para iniciar a peregrinação é, este ano, um comportamento de risco", diz Miguel Borges, frisando que o momento atual "obriga a uma maior responsabilidade cívica e social".

As celebrações de 12 e 13 de maio serão à porta fechada, com transmissão pela televisão e internet, para evitar "a habitual multidão de peregrinos" e para que o Santuário não se torne "centro ou foco de contágio para o País e para o Mundo", disse D. António Marto.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24