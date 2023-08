Peregrinação de milhares de jovens a caminho da vigília condiciona trânsito perto do Parque Tejo

Santa Apolónia, Segunda Circular, Rotunda do Relógio, Encarnação, Moscavide, Sacavém e Santa Iria.





O trânsito no túnel da Avenida Infante Dom Henrique, em direção à Ponte Vasco da Gama esteve totalmente parado devido ao forte tráfego automóvel sentido no local, na tarde deste sábado.A ida de jovens peregrinos da Jornada Mundial da Juventude para o Parque Tejo obrigou ao encerramento de ruas. Alguns automobilistas queixaram-se de estar há mais de duas horas na avenida, sob um calor intenso.Na sexta-feira a PSP tinha alertado para fortes constragimentos nas zonas deAlguns destes locais foram cortados ao trânsito e dedicados, exclusivamente, aos peões. Os jovens deslocam-se para o Parque Tejo, onde este sábado, pelas 20h45, tem início a Vígilia com o Papa Francisco.