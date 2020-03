Peregrinos cancelam idas a Fátima devido a coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Onze grupos de peregrinos, sete dos quais da Coreia do Sul, cancelaram, nos últimos dias, as suas deslocações ao Santuário de Fátima, por causa do coronavírus. Cinco tinham deslocação prevista para este mês, três para abril e outros três para maio. Para além dos sul-coreanos, havia grupos oriundos da Itália (2), Brasil e Guatemala."Isto tem muito que ver com as realidades locais e é natural ...