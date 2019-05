Peregrinos de Fátima com fé e esperança

Num dia de calor, com a temperatura a ultrapassar os 30 graus, alguns peregrinos entraram este domingo descalços no recinto de oração do Santuário de Fátima.É disso exemplo um grupo que percorreu a pé 270 quilómetros, desde Moura, e chegou à hora de almoço. A peregrinação começou ao final da tarde e termina esta segunda-feira, com a missa e o Adeus.Manuel França era um desses peregrinos e o único que aceitou falar, não sobre as razões que o levaram a descalçar as sapatilhas à entrada da cidade, mas para dizer que "a fé move montanhas, com a fé consegue-se tudo". Com o chão a escaldar debaixo dos pés, mesmo para quem estava protegido pelo calçado, contou que fez a peregrinação em "ação de graças"."Gostam de sentir o pulsar da terra", adiantou Carlos Geadas, líder do grupo de Moura, explicando que "cada um tem as suas convicções". "Da mesma maneira que me seguem quando lhes digo vamos, faça chuva ou faça sol, também se descalçam quando acham que o devem fazer", concluiu.O grupo alentejano entrou a cantar, mas com o terço na mão, num gesto repetido por muitos outros grupos. Cada vez há mais gente a peregrinar de forma organizada, mas nem sempre há apoio para todos. "Vamos ficando onde conseguimos, dormimos onde nos cederam instalações", explicou o líder de um grupo de Marvão.Quem já repete o apoio aos peregrinos nos últimos 15 anos é a Associação Portuguesa de Podologia (APP), que este ano contou com 50 voluntários e apoiou mais de mil peregrinos."Houve algumas complicações, primeiro com a chuva e depois com o calor e tivemos de encaminhar alguns peregrinos para os cuidados de saúde primários", disse aoManuel Portela, presidente da APP.É com os olhos postos nos peregrinos vindos da Ásia e de África que decorre a primeira grande peregrinação do ano ao Santuário de Fátima, sendo as celebrações presididas pelo arcebispo de Manila, cardeal D. Luis Antonio Tagle."Os católicos de África e Ásia são um exemplo da persistência e de luta", disse o bispo de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, destacando que o Santuário de Fátima regista "um crescimento do fluxo de peregrinos", sobretudo asiáticos.Já o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, revelou que, nos primeiros quatro meses deste ano, 60 grupos provenientes da Ásia visitaram a Cova da Iria, sendo 30 da Coreia do Sul, 9 das Filipinas e 8 do Sri Lanka. No total, o Santuário contabilizou 740 mil participantes nas celebrações.No ano passado, o Santuário de Fátima acolheu sete milhões de peregrinos. "Números que estão em linha com a média dos últimos dez anos", excluindo o ano de 2017, explicou o reitor.Já o presidente da peregrinação, cardeal Luis Antonio Tagle, disse que Fátima é um "Santuário de paz e um ponto de encontro das várias religiões".Um grupo de alunos do Colégio S. Miguel, em Fátima, esteve esta madrugada a apoiar quem pernoitou no albergue do peregrino, servindo chá e café. Quando as celebrações terminarem, os jovens vão participar numa ação de limpeza dos parques do Santuário.Ontem, a GNR revelou que os locais destinados ao estacionamento, a norte do Santuário já estavam lotados. Ainda assim, o trânsito no acesso à Cova da Iria fluía sem dificuldades.Foi o ano em que surgiram as Aparições do Anjo. Em 1917, nos dias 13 dos meses de maio, julho, julho, setembro e outubro, acontecem as Aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria.A 4 de abril de 1919, morreu o vidente Francisco Marto. Um ano depois, a 20 de fevereiro de 1920, faleceu Jacinta Marto. A vidente Lúcia Marto, morreu em 2005, em Coimbra, aos 97 anos.