Milhares de fiéis assistiram, em Fátima, na manhã de domingo, à Peregrinação Internacional de Agosto, dedicada aos migrantes e refugiados, e que incluiu a oferta de trigo, centeio, azeite e farinha ao Santuário para a produção das hóstias consumidas ao longo do ano nas diversas celebrações religiosas.





“Vim agradecer uma promessa que devo há dez anos. Fui operada ao cancro e enquanto puder venho trazer todos os anos dez quilos de farinha e trigo”, contou aoElvira Nogueira, que viajou de Celorico de Basto. Cristiana Ferreira, residente em Santo Tirso, levou centeio, “num ato solidário para com o Santuário”.

As quantidades recolhidas só costumam ser reveladas no ano seguinte. Em 2022 foram oferecidas, ao Santuário de Fátima, 5,7 toneladas de trigo, mais de três mil litros de azeite e 344 quilos de farinha, tendo sido consumidas onze mil hóstias médias e cerca de um milhão e meio de partículas nas 2545 missas realizadas no programa oficial.