Peregrinos levaram consolo de Fátima

Os peregrinos de Fátima foram este sábado desafiados a serem "instrumentos" do amor "consolador" de Deus junto de quem tem "o coração envolto em tristeza e ansiedade". As celebrações foram presididas pelo bispo auxiliar de Lisboa, D. Daniel Henriques, que deixou aos fiéis uma "mensagem de consolação"."As consolações de Deus não se esgotam em nós próprios. É a própria consolação de Deus que, através de nós, deve iluminar e confortar o coração de quantos se encontram atribulados", disse D. Daniel Henriques, desafiando os peregrinos a deixarem-se contagiar pelo amor de Deus e a tornarem-se "fonte de consolação".A missa final da peregrinação foi concelebrada por sete bispos e 110 padres e contou com a participação de dezenas de milhares de fiéis, portugueses e estrangeiros, entre os quais 72 grupos organizados.Um dos grupos, de 100 cadetes da Marinha italiana, acompanhou a missa a partir da Colunata Sul do santuário.São tripulantes do navio-escola ‘Amerigo Vespucci’, que está a fazer uma viagem de instrução de 3 meses e se encontra atracado em Lisboa, no âmbito de uma missão de diplomacia naval e reforço dos laços com a Marinha Portuguesa.