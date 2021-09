Peregrinos regressam ao Alto da Penha este domingo

Após dois anos de interregno, regressa no próximo domingo a grande peregrinação à Senhora da Penha, em Guimarães.Regressa, mas com algumas restrições, porque, apesar dos desconfinamentos anunciados, a pandemia ainda anda por aí.Assim, a missa campal, ponto alto do dia, que vai ser celebrada pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, terá uma limitação de 500 lugares marcados."O atual contexto pandémico continua a impor-nos este novo figurino da Grande Peregrinação à Penha, mas estamos certos que o encontro continua a ser especial", diz Roriz Mendes, juiz da irmandade.A pandemia obriga também a algumas mudanças nesta que é a 128ª peregrinação. Este ano não se realiza a tradicional procissão, que vai da cidade até ao Alto da Penha.A imagem da Senhora sairá às 10h00 da Igreja da Nossa Senhora da Oliveira e será transportada pelos bombeiros numa viatura clássica. Irá percorrer as ruas da cidade e subir a freguesia da Costa até ao Santuário, permitindo que as pessoas saúdem a imagem.Está previsto que chegue ao Alto da Penha às 10h50, sendo levada em ombros desde o Largo do Cruzeiro até ao Santuário.A Irmandade apela a que os peregrinos optem por utilizar o teleférico, evitando assim a aglomeração de carros no local. É também obrigatório o uso de máscara.