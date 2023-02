Peregrinos voltam a Fátima e deixam 18,6 milhões de euros

O Santuário de Fátima recebeu no ano passado quase cinco milhões de peregrinos, mais do dobro que em 2021 (2,4 milhões), e teve um rendimento de 18,6 milhões de euros, mais 3,7 milhões do que no ano anterior, tendo conseguido poupar 970 mil euros. Os números foram avançados ontem, no habitual encontro de hoteleiros, que decorreu no Centro Pastoral Paulo VI.



"Em 2022, dos 17,7 milhões de euros de despesa, 5,41 milhões destinaram-se a gastos com pessoal", disse o reitor, padre Carlos Cabecinhas, destacando o aumento dos custos com "fornecimentos e serviços externos, por causa da inflação" e garantindo que "as contas do Santuário são equilibradas e auditadas por uma entidade externa". O santuário tem 331 funcionários e 312 voluntários, que cumpriram quase 60 mil horas de voluntariado.





Com o aumento dos peregrinos, ainda longe dos 6,3 milhões em 2019, "aumentaram também as necessidades dos serviços", explicou Carlos Cabecinhas, referindo-se às celebrações - mais 3194 do que em 2021, num total de 8271 - e a atividades que a pandemia de Covid-19 obrigou a suspender.Registou-se um aumento de 192% de peregrinações organizadas, para 8271.